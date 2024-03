Koopmeiners: «Con l’Olanda voglio ripetermi. Mercato? Potrei lasciare l’Atalanta»

Il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra Olanda, crescita e mercato

In un’intervista rilasciata al De Telegraph, il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua Olanda.

«Voglio cercare di replicare quello che sto facendo con l’Atalanta in Olanda, ma è chiaro che qua mi chiedono compiti diversi. Nel mio club giochiamo in un sistema diverso, io sono in un posto fisso, ci sono automatismi e inoltre la gerarchia all’Orange è diversa.Una certa pressione ne fa parte. Ma questa adrenalina mi dà una carica super: soprattutto giocare in stadi come l’Olimpico, San Siro e l’Allianz Stadium, mi emoziona mostrare la parte migliore di me. Già l’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli, però alla fine i club non si sono trovati. Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate potrei prendere in considerazione di cambiare squadra. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo. La mia fidanzata e io ci stiamo divertendo molto in Italia, ma per alcuni club in Inghilterra sopporterei anche la pioggia. Spero che si presentino delle opzioni su cui posso riflettere. E poi spero che l’Atalanta riceva una bella somma per me, perché ho passato un periodo meraviglioso a Bergamo. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interresse della Juventus e club di Premier League. Naturalmente li leggo anche io o mi vengono inoltrate»