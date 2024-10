Kossounou: «Ecco perché ho scelto l'Atalanta. Gasperini? Il suo calcio mi piace, e sulla finale di Dublino...»

Le dichiarazioni del difensore dell’Atalanta Kossounou dopo l’inizio di stagione con i nerazzurri e il passato a Leverkusen

A L’Eco di Bergamo, il difensore dell’Atalanta Kossounou, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione: tra la finale vissuta con la maglia del Leverkusen e il suo nuovo ciclo con la maglia nerazzurra.

LE PAROLE – «Atalanta Leverkusen? Avevamo preparato bene quella partita, ma l’Atalanta ha giocato una grande partita e per noi è stata durissima. Hanno fatto tante cose buone e si meritano tutti i complimenti. Ci hanno affrontato uno contro uno a tutto campo e per noi è stato pressoché impossibile giocare il nostro calcio. Il calcio di Gasperini mi piace. Sono qui da poco più di un mese e ho potuto vedere tante cose positive, anche cose nuove per me. Per me è un buon modo per imparare e accrescere le mie conoscenze. Fin dal primo giorno poi, ho potuto contare sull’aiuto di chi è qui da più tempo. Da quando sono arrivato, Kolasinac e Djimsiti in particolare mi hanno parlato molto sul modo di difendere di questa squadra, mi hanno dato molti consigli. Si lavora e si corre molto, e questo aiuta a diventare fisicamente più forti. Penso di essere un giocatore tecnico, però credo anche che le mie caratteristiche migliori si vedano soprattutto nei duelli, nell’uso del corpo, nel contatto fisico. Ho scelto l’Atalanta prima di tutto perché è un club importante, serio e con un’ottima squadra. E qui ho trovato anche delle ottime persone. In particolare vorrei ringraziare la famiglia Percassi

e il direttore sportivo Tony D’Amico per avermi scelto, ma anche mister Gasperini per la fiducia che mi ha subito dimostrato. Sono molto contento di essere qui all’Atalanta. Anzi, sempre più

contento».