Kroos NON CI STA: «Mondiale per club pessimo. Bisogna SVEGLIARSI! La Fifa è irresponsabile»

Kroos NON CI STA e punta il dito: «Mondiale per club pessimo. Bisogna svegliarsi! La Fifa è irresponsabile». Le dichiarazioni

Toni Kroos, ex leggenda del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni del podcast Einfach mal Luppen, commentando la scelta di creare il Mondiale per Club. L’ex centrocampista ha giudicato in maniera netta, esprimendo un parere molto duro sull’idea di fare una competizione del genere. Ecco le sue parole:

PAROLE – «A un certo punto, bisogna svegliarsi e pensare un po’ ai giocatori e un po’ meno ai soldi. Organizzare un torneo di 4 settimane è semplicemente irresponsabile. Questo sarà un pessimo Mondiale per Club e un pessimo Mondiale. A un certo punto i giocatori si rompono».

Ecco le pesanti accuse del tedesco, che ha voluto avvisare l’intero panorama calcistico.