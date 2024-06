Kroos suona la carica: è un altro Real Madrid nella ripresa – VIDEO

Migliora il Real Madrid nella ripresa: Toni Kroos dà il segnale ai compagni di squadra con una grossa occasione di punizione

Sembra un altro Real Madrid rispetto alla squadra timida e spaurita vista nel primo tempo della finale di Champions League, quella che è scesa in campo nella ripresa e il merito è del solito Kroos. Il centrocampista tedesco, dopo 5′ ha subito creato il primo pericolo per le Merengues.

Calcio di punizione dal limite dell’area con il pallone diretto sotto l’incrocio: palla a scavalcare la barriera e Kobel che mette in corner. Dalla bandierina ancora Kroos a mettere in mezzo per Carvajal che di testa spaventa i tedeschi. Il Real Madrid sembra tornato il solito.