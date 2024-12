Lecce, Krstovic ritrovato: è una spina costante nel fianco della Juve e poi regala l’assist a Rebic, le pagelle

Le pagelle di Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, ieri assistman nel pareggio dei salentini contro la Juve: una costante spina nel fianco

C’è tanto di Krstovic nel pareggio del Lecce con la Juve. L’attaccante montenegrino è una costante spina nel fianco della difesa bianconera fin dal primo minuto. Non parte magari subito a spron battuto, ma con il passare dei minuti aumenta i giri del motore fino alla fine, quando piazza l’assist decisivo a Ante Rebic per l’1-1. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Nel primo tempo gioca troppo spalle alla porta e perde tanti palloni. Nella ripresa cambia passo: calcia in porta più volte e fa l’assist per Rebic».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Prima stretto nella morsa Gatti-Kalulu, nel secondo tempo si scatena: un’occasione di testa, un tentativo in diagonale, un sinistro deviato e l’assist per il pari».

TUTTOSPORT 7 – «Un diesel. Si vede per la prima volta a inizio secondo tempo, quando un suo colpo di testa da angolo costringe Perin alla presa bassa, e poi su una conclusione da lontano che non impensierisce il portiere bianconero. L’assist per Rebic nel recupero è da centravanti moderno».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Una spina nel fianco della difesa bianconera, ci prova più volte fino a telecomandare per il collega croato la palla della serata».

LA STAMPA 7 – «Dall’inizio alla fine non smette mai di tenere in allerta la difesa bianconera: l’assist al 93’ per Rebic è una delizia».