Krunic saluta Empoli con una lettera: «È arrivato il momento» – FOTO

Il saluto di Krunic all’Empoli è dei più toccanti. Il bosniaco affida ai social le parole d’addio – FOTO

Rade Krunic è un nuovo giocatore del Milan. E saluta l’Empoli che lo ha cresciuto da giocatore professionista. Il centrocampista bosniaco affida ad un lungo post su Instagram il suo saluto al club toscano.

Ecco le sue parole: «È arrivato anche questo momento. Un momento difficile dove ho bisogno di salutare e ringraziare di tutto alla squadra che mi ha dato tutto. Sono arrivato da ragazzo e TU mi hai fatto crescere e adesso ti lascerò da uomo. Sono passato i momenti più belli della mia carriera calcistica ma anche quelli più brutti. Adesso vado a giocare nella mia squadra preferita,a realizzare i propri sogni,ma il merito è solo TUO. Un grande GRAZIE ai miei ex compagni,allo staff,alla società,alla tutta gente che lavora per TE. Specialmente GRAZIE ai tifosi che avete sostenuto me e miei compagni fino alla fine,indipendentemente dai risultati,dal gioco,eravate sempre al nostro fianco. Posso ringraziarti 1000 volte ma non basterà mai confronto quanto mi hai dato. Sarai per sempre nel mio cuore. Grazie di tutto».