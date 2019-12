Krunic verso l’addio? La posizione del Milan

Il Milan vuole trattenere Krunic almeno fino al termine della stagione: respinte le offerte di club stranieri per gennaio

Il Milan non intende privarsi di Rade Krunic durante il mercato invernale. Il centrocampista è stato richiesto da numerosi club esteri, ma la società rossonera ha confermato la propria volontà.

Arrivato in estate per espresso desiderio di Marco Giampaolo, Krunic non sta trovando spazio sotto la gestione tecnica di Stefano Pioli. Il suo futuro però, almeno fino a giugno, sarà rossonero.