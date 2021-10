Kulusevski: «Positivo che ci siano squadre interessate a me, ma non ci sto pensando»

Dejan Kulusevski, attaccante della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni, parlando anche delle voci di mercato su di lui

Intervistato da Sportbladet, Dejan Kulusevski ha commentato anche le voci di mercato sul suo conto. Le parole dell’attaccante della Juve riprese da Tuttomercatoweb.com.

RESTARE ALLA JUVE – «Tottenham e Atalanta? Quando giochi a calcio, ci sono sempre delle voci. È positivo che ci siano squadre interessate, ma non ci sto pensando. Mi concentro solo sulla prossima partita, altrimenti non mi diverto».

REAL MADRID O PSG – «E se rispondo Real Madrid ora e in futuro vado al Psg?».

ADDIO RONALDO – «Onestamente non si nota molto, perché non ci pensiamo. Pensiamo solo che dobbiamo vincere le partite, non a chi c’è e chi non c’è. È stato molto divertente giocare con lui, è un grande giocatore e una persona fantastica, ma non ci pensiamo più».