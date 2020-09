Marash Kumbulla si appresta a diventare un nuovo giocatore della Roma: nell’affare rientra anche Cetin. I dettagli

Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport entra nel dettaglio delle cifre dell’affare che porterà Marash Kumbulla alla Roma.

Al Verona andranno 25 milioni totali, divisi tra 3 per il prestito e 22 per l’obbligo di riscatto. I gialloblu acquisteranno Mert Cetin poi per una cifra vicina agli 8 milioni di euro.