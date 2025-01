Kvaratskhelia PSG, trattativa nel vivo: affare da 80 milioni di euro. Ecco l’offerta definitiva all’attaccante del Napoli

Kvaratskhelia PSG, trattativa in corso con il Napoli per comprare l’attaccante azzurro. Affare da 80 milioni di euro

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, emergono novità importanti per quanto concerne l’affare Kvaratskhelia PSG, con il Napoli che insiste sugli 80 milioni di euro.

KVARATSKHELIA PSG: LE NOVITA’ – La richiesta formale del Napoli per Khvicha Kvaratskhelia resta di circa 80 milioni di euro. Sono in corso trattative dirette con il Paris Saint-Germain, come rivelato oggi. Colloqui in corso. Il campo di Kvaratskhelia sta discutendo i termini con il PSG, che sta offrendo oltre 4 volte il suo attuale stipendio.