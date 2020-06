La Juventus cambia look: nuova grafica per il sito ufficiale

Il sito ufficiale della Juventus cambia look e si rinnova con una nuova veste grafica

Cambio di look per la Juventus per quanto riguarda il mondo digitale. Questo pomeriggio, infatti, il club bianconero ha presentato il nuovo sito ufficiale rivisitando la propria veste grafica in una chiave più moderna.

La prima pagina innovativa del nuovo sito bianconero, che è possibile vedere a questo indirizzo (www.juventus.com), mostra e sottolinea ulteriormente quanto il club sia primatista sotto tutti i punti di vista.