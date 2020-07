La Liga in TV oggi, il programma del 19 luglio: ultima giornata di calcio spagnolo. Getafe e Valencia si giocano l’Europa

Manca ormai una sola giornata al termine del campionato spagnolo. Tutti i verdetti sono stati emessi, mancano soltanto gli ultimi due posti in Europa: Real Sociedad, Getafe, Valencia e Granada si giocano il tutto per tutto. Sfida a distanza anche tra Leganes e Celta Vigo per l’ultima retrocessione.

La Liga in TV oggi

17.00: Alaves-Barcellona – DAZN

18.30: Valladolid-Betis – DAZN

18.30: Villarreal-Eibar – DAZN

21.00: Atletico Madrid-Real Sociedad – DAZN

21.00: Espanyol-Celta – DAZN

21.00: Granada-Athletic – DAZN

21.00: Leganes-Real Madrid – DAZN

21.00: Levante-Getafe – DAZN

21.00: Osasuna-Maiorca – DAZN

21.00: Siviglia-Valencia – DAZN