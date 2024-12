La Liga, risultati della 16ª giornata: volano le basche in classifica, stasera tocca all’Atletico Madrid

La Liga, risultati della 16ª giornata: volano le basche in classifica, Bilbao in zona Champions; stasera tocca all’Atletico Madrid contro il Siviglia

Questa sera Atletico Madrid Siviglia chiude la 16ª giornata de La Liga: per la squadra di Simeone è l’occasione di andare a 35 punti, rimettendosi nella coda di Barcellona a 38 punti, e Real Madrid, 36. Nel pomeriggio invece due vittorie importanti per Athletic Bilbao, che batte nello scontro diretto il Villarreal e si porta al 4° posto in classifica a pari punti coi colchoneros. Vince anche la Real Sociedad, 3-0 in casa del Leganes e si porta in sesta posizione.

Leganes-Real Sociedad 0-3 (14′ Mendez, 78′ Barrenetxa, 90’+2′ Oyarzabal)

Athletic Bilbao-Villarreal 2-0 (15′ Paredes, 69′ I. Williams)

Osasuna-Alaves 2-1 (1′ Martinez [A], 54′ Budimir, 61′ Santos, 68′ Martinez [A])

Atletico Madrid-Siviglia ore 21.00