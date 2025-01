La Liga, i risultati della 19ª giornata: vince il Girona e si rimette in corsa per l’Europa; lotta salvezza, è bagarre in fondo alla classifica, i risultati

Un sabato de La Liga che, con Real Madrid e Barcellona che si giocheranno la Supercoppa di Spagna domani sera, riparte dopo la sosta invernale con sfide importanti per l’Europa e la salvezza. In particolare in un sabato povero di gol spicca la vittoria del Girona, che accorcia così sul Mallorca al sesto posto, valido per un posto nelle coppe europee. In zona retrocessione pareggiano il Valencia e l’Espanyol, mentre vince invece il Valladolid.

Alaves-Girona 0-1 (90’+1′ Solis)

Valladolid-Betis 1-0 (58′ Perez)

Espanyol-Leganes 1-1 (2′ Cabrera, 14′ Cisse [L])

Siviglia-Valencia ore 1-1 (61′ Rioja [V], 90’+3′ Pedrosa)