La Liga, ancora un ko del Barcellona e ora non sono più da soli in vetta alla classifica

La Liga, il Barcellona perde contro il Leganes – seconda volta in quattro partite – e perde il primato in solitaria della classifica

Il Barcellona di Flick si è fermato? Dopo l’ottima partenza dei blaugrana, nelle ultime 4 partite i blaugrana hanno fatto appena 4 punti: una vittoria, un pareggio e due sconfitte, l’ultima arrivata questa sera contro il Leganes.

Un gol di Poirrier ad inizio decide la gara, con i catalani non in grado di trovare il pareggio. Con questa sconfitta il Barça perde il primato in solitaria della classifica de La Liga: con loro a 38 punti c’è l’Atletico Madrid, che con la vittoria di oggi ha agganciato il Barcellona, ma con sia Colchoneros che il Real Madrid con una partita in meno.