La nuova Atalanta gioca in maniera diversa (ma più concreta e matura)

Il vero valore dell’Atalanta deve ancora uscire, ma essa dimostra di essere tanto forte quanto matura al di là del gioco

Si può vincere giocando male? Assolutamente si. Ovviamente la priorità è sempre quella di giocarsela alla pari, anche se quando si tratta di subire la priorità per portare a casa i tre punti è sempre quella di sfruttare ogni singola occasione capitata. Attualmente l’Atalanta 2022-2023 sta giocando in una maniera diversa: meno bella, più concreta e al tempo stesso più attenta.

Il Verona attaccava in continuazione, ma alla Dea è bastato un attimo, la prima occasione per portarsi in vantaggio e conquistare l’intera posta. Raggiungere il successo anche così permetterebbe ai bergamaschi di conquistare (sulla carta) più punti rispetto agli anni scorsi, in stagioni dove si dominavano match per poi essere beffati sul piano dei risultati, specialmente contro le piccole. La squadra ha nella sua indole quella di creare un gioco offensivo, ma esso verrà fuori sia con il tempo che con le ultime indicazioni sul mercato. Questa Atalanta può fare di più, ma 7 punti in tre partite, per come sono stati conquistati, evidenzia l’ottima base che i nerazzurri hanno.