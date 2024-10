La Russa: «Inchiesta curve, vogliamo bonificare gli stadi»

Le parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato, sull’inchiesta della procura di Milano sulle curve di Inter e Milan

Anche Ignazio La Russa si è espresso sull’inchiesta che sta riguardando gli ultras di Milan ed Inter con le rispettive curve. Ai margini della presentazione di un libro a Palazzo Madama il politico (noto tifoso nerazzurro) ha parlato così. Le sue parole raccolte dalle agenzie presenti.

LA RUSSA SULL’INCHIESTA ULTRAS – «Io faccio il tifoso, la politica del calcio l’ho sempre voluta seguire il meno possibile. Il 95% dei ragazzi che vanno in curva penso abbiano una passione sincera senza la quale sarebbe meno bello andare allo stadio. Chi va allo stadio per fare affari o commettere reati non solo deve essere punito ma deve essere totale il nostro impegno per bonificare quella parte di curva. Penso che la rimozione delle forze dell’ordine dalle curve sia stato giusto al punto di vista pratico ma sbagliato come segnale. Come a indicare che lo stadio fosse una zona franca, che godesse di extraterritorialità».