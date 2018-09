La Sampdoria smentisce i rumors di Repubblica in merito ad un’offerta di acquisto da parte dell’Al Itthiad e minaccia di ricorrere in tribunale

In questi giorni l’editorialista della sezione genovese de La Repubblica, Renzo Parodi, ha lanciato lo scoop che i proprietari dell’Al Itthiad sono intenzionati ad acquistare la Sampdoria, ma l’operazione al momento sarebbe frenata dalle eccessive richieste economiche del presidente blucerchiato Massimo Ferrero. Il club in duro comunicato ha smentito tali rumors e ha minacciato di adire le vie legali per tutelare l’attuale proprietà.

«Il presidente Massimo Ferrero, Antonio Romei e Walter Sabatini sono ancora una volta basiti nel dover leggere, sulle pagine dell’edizione genovese di un quotidiano dell’importanza internazionale e della credibilità di la Repubblica del direttore Mario Calabresi, ipotesi infondate e tendenziose a firma del giornalista Renzo Parodi, ovvero false notizie che minano la credibilità dei professionisti che lavorano per U.C. Sampdoria e la serietà stessa del club. – recita la nota della Sampdoria – È davvero una situazione giornalisticamente surreale: al signor Renzo Parodi tutto ciò che scrive è stato smentito, personalmente e in più occasioni, da tutti i soggetti del club che lui, periodicamente, coinvolge in supposte, fantasiose e fantomatiche attività collaterali ai ruoli realmente svolti per U.C. Sampdoria. È soprattutto per questo motivo che, dopo averlo più volte invitato a non dare spazio a tali argomenti, quanto scritto e pubblicato oggi sarà valutato nelle sedi legali più opportune».