Lammers: «Non sono soddisfatto, voglio giocare e segnare di più»

Sam Lammers, giovane attaccante arrivato all’Atalanta in estate, ha parlato all’Eco di Bergamo. Queste le sue dichiarazioni.

BERGAMO – «Mi sento a casa, Bergamo è una città davvero bella, anche se non ho avuto la possibilità di godermela, finora, per via dell’emergenza coronavirus. La Serie A è una grande competizione e sono orgoglioso di poterla affrontare con l’Atalanta: qui mi sono subito sentito il benvenuto e sono felice di fare parte di questa squadra. Voglio diventare al più presto un giocatore importante: il buon inizio mi fa piacere, ma non sono ancora soddisfatto, perché spero di giocare e segnare sempre di più»

ZAPATA E MURIEL – «Zapata e Muriel hanno giocato con la Colombia, io mi sono allenato bene in questa settimana: naturalmente ci spero (di partire titolare, ndr). Ma non è il mio lavoro fare la formazione, sarà l’allenatore a decidere: io, comunque, sono pronto anche a entrare a gara in corso. Sono due bravi attaccanti, hanno fatto molto bene con l’Atalanta e io sono felice di potermi allenare con loro: credo sia possibile giocare in coppia con uno dei due, ma deve decidere l’allenatore».

TITOLARE – «Per un centravanti è sempre bello segnare: sono contento di avere già giocato tante partite. Essere impiegato dall’inizio è un obiettivo che voglio raggiungere per affermarmi: qua, però, ci sono tanti attaccanti forti e devo essere paziente e attendere il mio turno, facendo di tutto per farmi notare in allenamento».

SPEZIA – «Non conosco bene la squadra, ma l’ho vista in video. Non sarà una formazione da primi posti, ma nessuna partita è facile: dovremo concentrarci, perché abbiamo bisogno di punti. Il gruppo si sta ricompattando dopo le nazionali e stiamo bene: dobbiamo vincere con lo Spezia e poi pensare al Liverpool».