Lampard ha firmato il contratto con il Chelsea: è ufficiale

Frank Lampard ha firmato il suo contratto con il Chelsea. L’ex centrocampista inglese è il nuovo allenatore dei Blues

Dopo l’addio di Sarri, approdato alla Juve, il Chelsea ha scelto il nuovo allenatore: Frank Lampard, il primo inglese dell’era Abramovich. L’ex centrocampista è sbarcato ieri allo Stamford Bridge, accolto da qualche tifoso.

L’ex giocatore ha firmato, come spiega La Gazzetta dello Sport, un triennale. Dal Derby County porterà con sé tre assistenti: Morris, Jones e Given. Ad ufficializzare il colpo è stato, in mattinata, lo stesso club inglese. «Lui è a casa!» si legge nell’annuncio social dei Blues.