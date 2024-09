Lanzafame: «GRANDI passi AVANTI per la Juve, sul RITORNO di Chiellini dico QUESTO»

Le parole di Davide Lanzafame, ex attaccante della Juventus, sull’inizio di stagione dei bianconeri

Davide Lanzafame ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 dell’inizio di stagione della Juventus.

Che idea ti sei fatto del pareggio di ieri ad Empoli?

«Ogni partita di campionato è una gara complessa. L’Empoli è in ottima forma e lo aveva già fatto vedere nelle altre tre gare di campionato. C’è da dire che la Juve quest’anno non prende gol, ha fatto quattro clean sheet e ci sono stati grandi passi avanti difensivamente. Poi quando non si vince si deve dare continuità e non perdere».

Cosa potrà dare Chiellini alla Juve nelle nuove vesti di dirigente? Tu che lo conosci bene, cosa puoi dirci di lui?

«Giorgio è un ragazzo molto intelligente e io credo che questo nuovo ruolo calzi a pennello per lui. Potrà dare molto e soprattutto, lo ripeto, è un ragazzo di un’intelligenza incredibile. La Juve lo sa e sarà un dirigente di alto livello per tanti anni, di questo sono sicuro».

L’INTERVISTA INTEGRALE A LANZAFAME SU JUVENTUS NEWS 24