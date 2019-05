Lapo Elkann: «Agnelli ha portato la Juve a battere record su record» 

L’imprenditore e nipote dell’Avvocato Agnelli, Lapo Elkann, ha commentato l’ennesimo traguardo ottenuto dalla Juventus

Lapo Elkann, noto tifoso bianconero e nipote dell’Avvocato Agnelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’ennesimo traguardo raggiunto dalla Juve e ha parlato anche di suo cugino, Andrea Agnelli. Ecco le sue parole riportate dall’ANSA: «Anche quest’anno la mia squadra del cuore si è confermata la più forte, vincendo consecutivo grazie a uomini dal valore straordinario».

«Un grazie speciale a mio cugino Andrea Agnelli, artefice di questo percorso che anno dopo anno porta la Vecchia Signora a battere record su record. Nei festeggiamenti non dobbiamo dimenticare l’apporto dei tifosi, persone che come me vivono di Juve e per la Juve, che hanno sostenuto la squadra durante la stagione dimostrando un amore incondizionato. La Juve è W8NDERFUL».