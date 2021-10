Lautaro Martinez sta bene e ha già recuperato dall’infortunio muscolare. L’attaccante giocherà contro l’Uruguay

È possibile un rientro anticipato in Italia per Lautaro Martinez. L’infortunio muscolare che l’aveva tenuto ai box per l’ultima partita dell’Argentina è già alle spalle.

L’attaccante nerazzurro, infatti, è già tornato ad allenarsi e giocherà contro l’Uruguay, ma potrebbe tornare prima dalla Nazionale. Come riporta il Corriere dello Sport, la federazione argentina lo liberebbe prima della sfida contro il Perù se contro l’Uruguay dovesse prendere un cartellino giallo. Lautaro, infatti, è diffidato e con un’ammonizione sarebbe poi squalificato per la prossima gara.