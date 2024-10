Inter, il retroscena sul discorso Lautaro Martinez alla squadra: «Guai a fare quell’errore contro la Juventus!»

Inter, ecco il retroscena sul discorso Lautaro Martinez alla squadra: «Guai a fare quell’errore contro la Juventus!». La situazione

Lautaro Martinez si fa sentire con tutta la squadra in vista di Inter Juve di domani, supersfida valevole per il 9° turno del campionato di Serie A. La Gazzetta dello Sport svela il retroscena legato al discorso fatto dal capitano dei nerazzurri alla squadra tra le mura di Appiano Gentile. Sfida, quella contro la squadra di Thiago Motta, che arriva in un momento chiave della stagione, con la beneamata reduce da 5 successi di fila inanellati tra campionato e Champions League.

E proprio dal derby è partito il Toro, prendendolo come esempio di ciò che non bisognerà fare domani sera a San Siro contro la Juve. Il Toro ha richiamato alla massima attenzione nei dettagli e alla massima concentrazione, col monito chiaro: guai a sottovalutare i bianconeri. Tre le parole d’ordine: testa, cuore e tensione alta. Del resto questa non è la prima volta che Lautaro si fa sentire nello spogliatoio in momenti clou: un gesto e un atteggiamento apprezzato dai propri compagni e dallo stesso Simone Inzaghi, che assieme a lui condivide il messaggio di non ripetere l’approccio sbagliato avuto nel derby di Milano.