Inter, Lautaro Martinez guida la risposta al Napoli: il capitano nerazzurro è tornato a segnare, le pagelle

Le pagelle di Lautaro Martinez dopo la vittoria dell’Inter con l’Empoli: sta ritrovando il feeling con i gol, è il quarto nelle ultime sei gare

L’Inter risponde alla vittoria del Napoli battendo a sua volta l’Empoli e rilanciando la sfida nella volata Scudetto. I nerazzurri vincono una partita non semplice, ma in cui ritrovano, una volta per tutte, Lautaro Martinez. Il capitano è il più pericoloso nel primo tempo – due occasioni nette in un primo tempo avaro di chance – e poi la sblocca nella ripresa, trovando il quarto gol nelle ultime sei uscite stagionali.. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Scusate il ritardo: è cominciata davvero la sua stagione. I primi quattro tiri dell’Inter sono tutti suoi, il gol è dentro una prova molto ricca».

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – «Colpito duramente al ginocchio a inizio gara, rientra in campo e le prime cose che fa, ancora zoppicante, sono un pressing feroce e una rovesciata. Atteggiamento da capitano. E la partita la spacca lui, non a caso».

TUTTOSPORT 7 – «Anche in un sonnolento primo tempo confeziona le uniche due occasioni degne di nota: sulla prima è bravissimo Vasquez, sulla seconda prende il palo ma l’episodio è viziato da un suo tocco di mano. Al terzo tentativo, nel secondo tempo, fa centro realizzando il 4° gol nelle ultime sei partite Supercoppa compresa».

CORRIERE DELLA SERA 7.5 – «In fiducia dopo aver ritrovato la via del gol, cerca il vantaggio in rovesciata, colpisce il palo imbeccato da Asllani e infine sblocca il risultato con un magnifico tiro da fuori area».