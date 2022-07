Lavezzi: «Scudetto? Inter davanti, poi la Juventus. Il mio Napoli un punto interrogativo»

L’ex calciatore del Napoli Ezequiel Lavezzi ha analizzato la prossima Serie A in vista della nuova stagione

Ezequiel Lavezzi, ex calciatore del Napoli pronto a cominciare una nuova avventura come opinionista su Prime Video, ha parlato in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

SCUDETTO – «L’Inter, subito dietro metterei la Juve. Il mio Napoli? È ancora un punto interrogativo, la squadra sta vivendo un momento di ristrutturazione».

CALO NAPOLI PASSATA STAGIONE – «Ha avuto un calo nel momento determinante con le altre due squadre in agguato».

MERTENS – «…Quanto vorrei che rimanesse. Ha dato tantissimo al Napoli».

DYBALA–ROMA – «Ha alzato il livello della squadra, questo è sicuro. Ora c’è tanta fiducia, e quella conta».

DI MARIA–JUVE – «Tantissima classe. Lo vedo benissimo, è il modo con cui la Juve si sta organizzando per vivere una Champions importante. Diciamo che ci sono ancora 4, forse 5 squadre favorite, che sono un po’ le solite: Real, Bayern, City, PSG e Chelsea».

MONDIALE ARGENTINA – «Le premesse ci sono, poi è chiaro che è tutto difficile. Sono comunque convinto che Messi giocherà una grande stagione dopo un anno di ambientamento con il PSG. Lo vedo come protagonista assoluto».

CONSIGLI DI MERCATO – «Ne cito due. Exequiel Zeballos, un attaccante del Boca. Poi Santiago Simon del River, un giocatore già pronto».

NUOVA AVVENTURA SU PRIME VIDEO – «Sono all’esordio, spero di sapermela cavare, per me sarà un’esperienza del tutto nuova. Non sarò né buono né cattivo nei giudizi, cercherò di dire la mia partendo da come vivo e sento il calcio».