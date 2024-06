Lazio, agente Romagnoli: «Non ha ancora parlato di futuro col club, ma una cosa è SICURA e la sanno TUTTI»

Enzo Raiola ha parlato di uno dei suoi assistiti ovvero Alessio Romagnoli, difensore centrale della Lazio. Ecco le sue dichiarazioni

L’agente di Alessio Romagnoli, Enzo Raiola, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del suo futuro alla Lazio.

TIFOSO – «È tifosissimo della Lazio e tutti lo sanno. Aveva anche altre richieste ma ha deciso anno fa di andare in biancoceleste. Alessio pensa al campo e ad allenarsi bene. Non ho parlato del futuro con il club e non so cosa pensi l’allenatore. Ha tre anni di contratto, sa che si può fare di più, ma sta molto bene a Roma»