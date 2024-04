Lazio, Luis Alberto si allena in gruppo. Guendouzi assente

Luis Alberto si è regolarmente allenato col gruppo nonostante le dichiarazioni post Salernitana. Tra gli assenti Guendouzi

La Lazio si allena in vista della gara contro il Genoa di venerdì. Tra i giocatori presenti in gruppo c’è anche Luis Alberto che nonostante l’addio annunciato ai biancocelesti è sceso regolarmente in campo.

Lunga la lista degli assenti con Provedel, Romagnoli, Immobile, Zaccagni e Guendouzi, quest’ultimo a causa di un edema da affaticamento al polpaccio sinistro.