Lazio, ansia Luis Alberto: non si allena da due giorni

La Lazio è in ansia per Luis Alberto: il centrocampista spagnolo non si allena da due giorni: potrebbe saltare la gara con la Juve

La Lazio sta vivendo un momento di forma strabiliante, guidata dai suoi 4 tenori in grande spolvero: Immobile, Correa, Milinkovic Savic e Luis Alberto. Lo spagnolo è al top per gli assist, in tutta Europa.

Proprio però Luis Alberto potrebbe mancare nella sfida contro la Juventus, in programma sabato sera: lo spagnolo, come riportato da La Gazzetta dello Sport non si allena da due giorni.