Lazio, ecco l'ARBITRO della sfida contro la Dinamo Kiev

La UEFA ha diramato l’arbitro del debutto stagionale in Europa League per Lazio e Dinamo Kiev

Dinamo Kiev-Lazio, prima giornata di Europa League. Mercoledì andrà in scena il debutto stagionale in Europa per le due squadre che giocheranno ad Amburgo. Ecco chi è l’arbitro e chi saranno i suoi assistenti.

Arbitro: Tasos Sidiropoulos (Grecia)

Assistenti arbitrali: Polychronis Kostaras (Grecia), Lazaros Dimitriadis (Grecia)

Quarto ufficiale: Vassilis Fotias (Grecia)

Arbitro VAR: Angelos Evangelou (Grecia)

Assistente arbitro VAR: Bram Van Driessche (Belgio)