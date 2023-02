Lazio Atalanta, la carica di Musso: «Possiamo lottare per la zona Champions»

Le parole pre Lazio Atalanta del portiere nerazzurro Juan Musso in vista dello scontro diretto per un posto in Champions League

Ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il portiere dell’Atalanta Juan Musso in vista della sfida contro la Lazio: scontro diretto per la Champions League.

LE PAROLE – «Andremo ad affrontare la Lazio con grande fiducia nonostante la sconfitta contro il Sassuolo: convinti di avere le carte in regola per fare una buona partita. Siamo lì con 4/5 squadre e con la possibilità di poter lottare per la Champions League. Obiettivi personali? Sicuramente la Nazionale, ma ora penso a dare il massimo e se arriva anche quello lo affronterò con grande entusiasmo».