Lazio Atalanta, occhi puntati su Lookman

Il pallone d’oro africano chiude il suo anno solare con la grande sfida dell’Olimpico contro la Lazio

La sfida di stasera dell’Olimpico, fischio d’inizio alle ore 20.45, mette di fronte Lazio e Atalanta, quarta in classifica contro capolista. Si annuncia un grande match, non dovrebbero mancare i gol e le occasioni per crearli. Pensando a ciò che ha fatto in un altro scontro diretto – Napoli-Atalanta 0-3 – è ovvio che gli occhi siano puntati su Ademola Lookman.

Ecco come La Gazzetta dello Sport ne tratteggia il percorso di un giocatore che la Dea è stata bravissima ad andare a pescare a Lipsia, quando non stava avendo un rendimento di altissimo profilo: «Difficile arginarlo quando è in giornata buona. Il suo 2024 è una sentenza in campionato: 13 gol e 8 assist che fa 21 in tutto. Lui e Charles De Ketelaere sono la coppia d’oro dell’Atalanta capolista, l’unica squadra ad avere due elementi con numeri così robusti in attacco. Lookman ha caratteristiche uniche in questa rosa. Caratteristiche che risolvono i problemi grazie all’intelligenza del ragazzo che capisce e sa quando è il caso di forzare e quando di alleggerire. Svaria sulla sinistra, si accentra e si allarga, spegne le luci e riappare in area. Oppure al limite, con quel tiro malizioso che tanto piace ai tifosi atalantini».