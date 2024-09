Lazio, Baroni pensa a dei cambi contro la Fiorentina: i tre dubbi del tecnico

Lazio, i dubbi di formazione di Marco Baroni in vista della sfida dell’ora di Pranzo contro la Fiorentina

Torna oggi in campo la Lazio nel lunch match della quinta giornata di questo campionato. Biancocelesti attesi dalla trasferta in casa della Fiorentina, con calcio d’inizio per le 12.30.

Tre i probabili cambi di formazione di Baroni rispetto alla vittoria con il Verona secondo Repubblica Roma. In difesa il ritorno di Patric in coppia con Romagnoli, in avanti Noslin al posto dell’infortunato Castellanos e a centrocampo sarebbero in rialzo le quotazioni di Castrovilli.