Lazio, Baroni può sorridere! Due importanti recuperi in vista della sfida contro il Bologna: le ultime da Formello

Lazio, il tecnico Baroni può sorridere! Arrivano buone notizie dall’infermeria: due recuperi in vista della sfida contro il Bologna

La Lazio è scesa in campo oggi per l’allenamento diretto da Baroni e ha ritrovato due pedine importanti: il primo è Pedro, guarito dall’attacco gastrointestinale, e l’altro è l’attaccante Castellanos, rientrato dagli impegni con la Nazionale.

In vista della sfida contro il Bologna, il tecnico dei biancocelesti dovrebbe optare il 4-3-3 con Vecino, Guendouzi e Rovella a in mezzo al campo. In difesa invece Pellegrini sostituirà l’infortunato Tavares, mentre Lazzari è favorito su Marusic. In attacco sarà formato da Isaksen, Zaccagni ed uno tra Castellanos e Dia.