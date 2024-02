Lazio Bayern Monaco LIVE: CRONACA, DIRETTA Champions

Lazio Bayern Monaco, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: cronaca e diretta live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lazio Bayern Monaco, valevole la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

PRIMO TEMPO

Un buon approccio quello dei biancocelesti contro il Bayern Monaco: la squadra di Sarri, nonostante uno spavento iniziale di Kane, che però calcia male, non si schiaccia indietro e quando ha la palla tra i piedi gioca aperta e con ordine: Neuer rischia su una uscita avventata ad anticipare Immobile, mentre Luis Alberto ci prova dal limite, calciando di poco alto. Il Bayern Monaco però sa essere pericoloso e su una punizione di Sanè va molto vicina alla rete. Ancora un brivido nel finale per la Lazio, con una grande azione che manda Musiala al tiro e calcia alto di poco su Provedel in uscita. Primo tempo che si chiude con il risultato ancora fermo sullo 0-0.

LAZIO–BAYERN MONACO

LAZIO (4-3-3): LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

A disposizione: Sepe, Magro, Patric, Kamada, Pedro, Casale, Castellanos, Lazzari, Cataldi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Kim, Upamecano, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane. Allenatore: Thomas Tuchel.

A disposizione: Ulreich, Schmitt, De Ligt, Choupo-Moting, Dier, Zaragoza, Boey Tel, Pavlovic.