Lazio, Bergomi: «Il centrocampo biancoceleste è fortissimo»

Beppe Bergomi ha elogiato le qualità del centrocampo della Lazio

Giuseppe Bergomi di SkySport ai microfoni di Radiosei è intervenuto per parlare del momento Lazio. Ecco le parole dello “Zio” del calcio italiano.

«La Lazio è messa molto bene in Champions, passare il turno sarebbe importantissimo, ha avuto un girone buono che ha fatto diventare ottimo con le prestazioni. Nelle difficoltà questa squadra fa grandi cose. Voi sapete che per me la Lazio è una squadra costruita bene, nei titolari ha un centrocampo pauroso. Devono stare tutti bene, se comincia ad avere qualche infortunio di troppo le cose si complicano, ma credo possa entrare nelle prime quattro. Acerbi e Luiz Felipe? Da difensore ho commentato Acerbi che in questo momento è davanti a Bonucci e Chiellini, è il miglior difensore italiano. Acerbi non sbaglia una partita, gioca sempre, dove lo metti lo metti fa sempre la prestazione. Luiz Felipe è perfetto per giocargli affianco, per rompere la linea e proporsi. Io adoro Acerbi per la leadership».