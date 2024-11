Lazio Cagliari, Nicola: «Questa è la situazione infortunati»

Davide Nicola è intervenuto in occasione della conferenza stampa alla vigilia di Lazio Cagliari all’Olimpico

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Lazio di Baroni. Questo un estratto delle parole del tecnico dei Casteddu:

INFORTUNATI E GARA – «Lavorare di più ti permette di curare ulteriori dettagli anche se mi piace giocare ogni 3 giorni perché sei sempre impegnato nelle sfide. Jankto sta lavorando con noi ed è un po fermo, ma l’ho visto brillante. Kingstone ha lavorato con noi tutta la settimana, ha smaltito la botta. A parte Jankto ci sono tutti»

LAZIO E MAKOUMBOU – «Andiamo in uno stadio motivante, di sera contro una squadra in un grande momento con grandi giocatori. Dovremmo fare una gara di alto livello tecnico ed emotivo, essere bravi a limitarli e giocare noi, nel calcio di oggi non puoi fare solo una fase. Incontriamo un avversario con valori ma vogliamo dimostrare competitività. Il campionato è delineato, sono 9 squadre che lotteranno per mantenere la categoria, con una vittoria di trovi 12esimo se perdi sei terz’ultimo. Sarà dura fino alla fine. Makoumbou si è allenato, il Cagliari ha 16 giocatori alla pari come titolare, lo dimostra il minutaggio. Ne abbiamo altri che dobbiamo fargli crescere, qualcuno ha giocato meno perché reduce da infortuni come Pavoletti»