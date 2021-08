Lazio, contro l’Empoli si potrebbe giocare al Franchi: le ultime

Empoli-Lazio, i tifosi biancocelesti aspettano il via libera per la trasferta al Castellani. La gara potrebbe giocarsi anche al Franchi

Torna il campionato, tornano i tifosi allo stadio, tornano le trasferte. Dopo un anno e mezzo, il pubblico biancoceleste freme per spostarsi in direzione Empoli: il primo appuntamento stagionale della Lazio di Sarri. Il Castellani, però – come ricorda il Corriere dello Sport – ha subito dei lavori strutturali in più settori, obbligando le porte chiuse per la gara contro il Vicenza. La società toscana spera di avere in tempo il via libera, ma non si esclude l’ipotesi di giocare al Franchi come soluzione d’emergenza.

Oggi si saprà qualcosa in più, l’Empoli non ha ancora comunicato le informazioni sulla vendita dei tagliandi, ma filtra ottimisno: l’impianto dovrebbe poter ospitare 1500 laziali.

