Lazio David Silva, si attende: non c’è la firma, i biancocelesti vogliono chiudere

Lazio David Silva, si attende: non c’è la firma, i biancocelesti vogliono però chiudere il prima possibile. Le ultime

Ancora non c’è la firma tra la Lazio e David Silva, ma secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com bisogna ancora pazientare qualche giorno. Il giocatore e il fratello-agente sono a Lisbona per la final eight di Champions League, probabilmente la firma ancora non è avvenuta proprio per questo motivo.

La Lazio però vuole chiudere il prima possibile, anche per poter evitare eventuali inserimenti da parte altri club. Prima però Silva ha un quarto di finale da giocare.