Dia: «Questa Lazio è FORTE. Obiettivi? NON mi pongo LIMITI, possiamo VINCERE»

Le parole di Boulaye Dia, attaccante della Lazio, nella conferenza stampa di presentazione

GIUDIZIO SULLA SQUADRA – «Sono felice di essere qua alla Lazio, ho trovato una squadra molto forte e col Taty Castellanos mi trovo bene sul campo. Il blasone di questo club lo conosciamo tutti. Per gli obiettivi, un attaccante deve segnare senza tanti paragoni con chi è stato qui in passato. Io non mi pongo limiti, voglio segnare il più possibile per aiutare la squadra a vincere».

