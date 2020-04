Lazio, Diaconale all’attacco: «Finiamo il campionato o si va in tribunale»

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e dell’incidenza sul campionato

Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha parlato dell’emergenza Coronavirus e dell’incidenza sul campionato ai microfoni di TMW Radio.

CAMPIONATO NELL’ANNO SOLARE – «E’ un’ipotesi che può funzionare. L’esigenza è quella di non mandare in crisi un settore, che non può permettersi di andare in difficoltà. L’unica vera garanzia per tornare a giocare è che in campo non scenda un giocatore contagiato. Servono controlli, anche nei minuti prima che si giochi».

CAMPIONATO FALSATO – «Se non si termina, sicuramente il campionato successivo viene falsato. Perché si porterebbe la mancata conclusione nei tribunali, cosa che inciderebbe sull’andamento del campionato. Mi auguro che sia il campo a decidere chi vince, chi perde, chi andrà in paradiso e all’inferno».