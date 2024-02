Esonero Sarri, Lazio in silenzio stampa. Cosa sta succedendo?

Lazio in silenzio stampa: non parla il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Esonero di Lotito in arrivo? Ecco le motivazioni

Come riporta Dazn, la Lazio, soprattutto il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, ha deciso di non parlare al termine della gara col Bologna. Esonero del tecnico? No, perché il momento è complicato e non hanno accettato alcune decisioni arbitrali.

Un silenzio assordante, considerando che la squadra vuole concentrarsi molto sui prossimi match di campionato tra Torino e Fiorentina, prossime avversarie in campionato.