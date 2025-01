Lazio Europa League: un punto per il primo posto, ma Baroni – in emergenza – vuole la vittoria

Europa League, la Lazio si gioca il primo posto del girone: basta un pari, ma Baroni non vuole accontentarsi nonostante le tantissime assenze

Questa sera la Lazio si gioca il primo posto nella fase Campionato di Europa League: a Braga basta un punto ai biancocelesti per la certezza di finire in cima in solitaria, ma Baroni deve fare i conti con numerose defezioni. Questa sera non ci saranno infatti gli squalificati Rovella

e Zaccagni e gli infortunati Lazzari, Patric, Tavares e Vecino. Assente anche Guendouzi, rimasto a Roma per un’influenza e in dubbio Dia, anche lui monitorato in queste ore dal tecnico e che potrebbe rimanere in panchina. Il tecnico ha dovuto attingere dalla Primavera, aggregando Zazza, Nazzaro, Di Tommaso, Balde e Serra.

Nonostante questo il tecnico Baroni è stato chiaro: non si gioca per il pareggio, ma per vincere e non vuole alibi, come ha più volte ribadito in conferenza stama: «Il Braga merita rispetto, va affrontato nella maniera giusta. Vincere fa crescere la mentalità e aumenta l’autostima e l’autoefficacia».