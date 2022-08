Lazio, Fares sulla via del recupero: le ultime sul terzino

Fares avvistato all’Isokinetic: il terzino della Lazio procede nel suo percorso di riabilitazione dopo il brutto infortunio

Anche Fares è stato avvistato quest’oggi all’Isokinetic. Il terzino è reduce da un importante infortunio che gli ha causato la rottura del crociato anteriore e lo ha costretto a finire anzitempo la scorsa stagione.

In attesa di conoscere il proprio futuro, il laterale continua il percorso riabilitativo per ritrovare la forma migliore per la Lazio.