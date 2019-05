Lazio, ecco chi è Guerrieri: il portiere da 130 panchine all’esordio assoluto

Guido Guerrieri potrà finalmente difendere i pali della sua Lazio: 130 convocazioni e nessuna presenza. Ora Inzaghi lo chiama

Sono state 130 le convocazioni di Guido Guerrieri in Serie A. Ma nessuna presenza. E finalmente, dopo tante partite da spettatore, è arrivato finalmente il suo turno, ad annunciarlo Simone Inzaghi in conferenza stampa. A 23 anni, toccherà a lui difendere i pali della Lazio contro il Bologna.

Guido Guerrieri, portiere classe 1996, alla Lazio dal 2012, metterà a sedere il titolare Strakosha e Silvio Proto, che ha giocato a Cagliari. Nel suo passato, tutta la trafila delle giovanili dell’Aquila con la quale ha alzato ben due Coppe Italia Primavera (allenata proprio da Inzaghi). Nel 2016/17 una stagione in Serie B, tra i pali del Trapani che quell’anno retrocedette in Serie C. A Guerreri, Luis Alberto dedicò un gol segnato in questa stagione contro il Parma dopo la perdita del padre.