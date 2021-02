Lazio, il punto della situazione sulla questione rinnovi

La Lazio deve programmare la squadra del futuro, tra rinnovi e l’esigenza di svecchiare la rosa: il punto della situazione

La Lazio deve programmare il futuro. Soprattutto, deve abbassare la media dell’età della rosa. Tanti i giocatori in scadenza a giugno e altrettante le scelte da fare. Radu, Leiva e Parolo – come ricorda Corriere dello Sport – sono in scadenza a giugno e si dovrà valutare i singoli casi.

Patric, Strakosha e Marusic, invece, hanno il contratto fino al 2022, così come Caicedo che stavolta potrebbe lasciare la Lazio. Mentre Luiz Felipe – sempre secondo il quotidiano – avrebbe già trovato un’intesa di massima per il prolungamento.