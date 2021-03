Lazio, Immobile riceve la Scarpa d’oro: «La dedico ai tifosi»

In una cerimonia al Campidoglio, Ciro Immobile ha ricevuto la Scarpa d’oro per la stagione 2019-2020

Una stagione dopo, Ciro Immobile riceve la Scarpa d’Oro. Oggi il bomber biancoceleste verrà premiato presso la sala Giulio Cesare del Campidoglio dal sindaco di Roma Virginia Raggi ed dal Presidente della. Lazio Claudio Lotito.

Il protagonista di giornata Ciro Immobile, prende la parola visibilmente emozionato: «Vedere questo premio così da vicino è una soddisfazione enorme. È emozionante leggere il mio nome dopo questi grandi campioni, mi riempie di orgoglio. È emozionante, coi tifosi sarebbe stata un’altra cosa, lo dedico soprattutto a loro che soffrono nel non vederci allo stadio.

Trovo la forza nella mia famiglia. Quello che sono lo devo a loro, prima di tutto. Io sono andato via molto giovane, loro erano sempre con me. Ho cercato di creare il mio prototipo di famiglia, in base a quello che mi hanno insegnato. Questo è il frutto del lavoro che ho fatto coi miei compagni e il mister, anche loro sono vincitori di questo premio.