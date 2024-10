Lazio, infortunio Guendouzi: c’è l’esito degli esami, la scelta per la Juve

Le condizioni fisiche di Matteo Guendouzi, centrocampista francese della Lazio, dopo gli ultimi esami. Tutti i dettagli in merito

Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Matteo Guendouzi dopo il problema al piede rimediato nella sfida tra Belgio e Francia in Nations League. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattinata non hanno infatti evidenziato fratture, ma soltanto forte contusione.

Il francese resta quindi in dubbio per la trasferta con la Juventus perché il dito si è gonfiato ed è ancora dolorante. Il problema non è comunque grave e l’allenamento della Lazio di domani e la rifinitura di venerdì chiarirà se potrà esserci o meno.