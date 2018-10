Lazio-Inter, Inzaghi nel post-partita è realista: «Nei big match ci manca la convinzione che abbiamo nelle altre partite»

E’ un Simone Inzaghi realista quello che si presenta davanti ai microfoni dopo la severa sconfitta per 3-0 all’Olimpico contro l’Inter. «Siamo stati in partita, abbiamo creato i presupposti anche per colpire, ma non possiamo permetterci di prendere un gol come quello che stasera ha sbloccato il risultato. Da lì abbiamo cercato una reazione, ma dovevamo fare meglio. E abbiamo perso meritatamente».

Anche per via delle assenze di Lucas Leiva e, a gara in corso, di Badelj. «Infortuni che pesano nella nostra economia, ma l’Inter in questo momento ci è superiore. Ma anche l’anno scorso abbiamo dimostrato di poter andare a Milano con grande personalità. E il 20 maggio, alla fine, ci sono stati superiori soltanto negli ultimi 20′. Ci manca però la convinzione che abbiamo in altre partite. Ora vogliamo subito riscattarci con la Spal».