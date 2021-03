Lazio, Inzaghi: «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, sono contento per Pippo»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

GARA – «Sapevamo che sarebbe stato complicato. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi che hanno interpretato bene la gara fin dall’inizio, abbiamo pagato la trasferta di Monaco nel secondo tempo».

SOSTA – «Arriviamo con due vittorie che ci hanno migliorato la classifica, guardiamo avanti e lavoriamo con chi rimane a Roma, per farci ritrovare al meglio».

BENEVENTO – «Sono contento per Pippo, ha fatto un’impresa e gli faccio i complimenti per l’amore che mette nella sua professione».

CORSA CHAMPIONS – «Roma-Napoli? Spero di vederla, senz’altro sarà una gara bellissima».

RADU – «Si merita tutto per l’amore che mette in questa professione. Lui è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, farà divertire i tifoi ancora per molto tempo».